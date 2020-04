Anderlecht heeft één van zijn spelers volledig uit het oog verloren: de enige die geen info doorstuurt over individueel programma

Het ziet ernaar uit dat het einde van de carrière van Samir Nasri niet lang op zich gaat laten wachten. Momenteel ligt hij nog onder contract bij Anderlecht, maar zelfs daar weten ze niet met wat hij bezig is.

Anderlecht gaf al zijn spelers een individueel programma mee en dat wordt nauwlettend opgevolgd. Behalve bij Nasri, want ze hebben al weken niets meer van hem vernomen. Elke speler stuurt plichtsgetrouw de resultaten van zijn individuele trainingen door, behalve Nasri. Van hem hebben ze al sinds maart niks meer gehoord, weet de Waalse krant DH.

De 32-jarige Nasri sukkelde heel het seizoen met blessures. Hij trok eind maart naar Dubai om daar individueel te trainen, maar sindsdien is het radiostilte. Niet dat Anderlecht nog van plan was zijn contract te verlengen, maar een goed signaal is het niet als de Fransman nog een nieuwe club wil vinden.