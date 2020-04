Werk aan de winkel voor Racing Genk, dat straks vijf potentiële doelmannen in de A-kern heeft

Racing Genk moet oplossingen vinden voor enkele doelmannen, want als ze de aankoopoptie van Thomas Didillon lichten bij Anderlecht, zitten ze straks met vijf keepers die aanspraak maken op een plaats tussen de palen.

Als Genk de optie van Didillon licht, daar heeft het nog wel even tijd voor, komt de Fransman om eerste doelman te worden en niets minder. Voor die positie zal hij in balans liggen met Danny Vukovic en het valt te betwijfelen of de ervaren sluitpost van het kampioenenjaar vrede zal nemen met een plaats op de bank of een concurrentiestrijd.

Een van de twee kan dus maar beter andere oorden opzoeken. Ook om budgettaire redenen voor de club. Als de knoop tussen de Fransman en de Australiër is doorgehakt moet Genk naar zijn drie jonkies kijken: Nordin Jackers (22), Gaëtan Coucke (21) en Maarten Vandevoordt (18).

De jonkies

Jackers heeft in het verleden al geuit dat hij ergens eerste doelman wil zijn en hij was dat het voorbije seizoen ook bij Waasland-Beveren. De rode lantaarn heeft een aankoopoptie op de voormalige Jonge Duivel, maar weet nog niet in welke klasse het volgend jaar zal aantreden. Dat bemoeilijkt een overgang. Koopt W-B hem niet, dan zal het wellicht aan een andere club of een nieuwe uitleenbeurt zijn, want zijn (nabije) toekomst lijkt niet bij Genk te liggen.

Coucke was vorig seizoen titularis bij Lommel en kreeg na de blessure van Vukovic het vertrouwen onder de lat. Na 57 officiële matchen in twee seizoenen (waarvan vijf in de Champions League) helpt bankzitten hem niet vooruit in zijn ontwikkeling. Bij menig Belgische subtopper kan hij zich in de concurrentiestrijd mengen.

Op zijn 18 kan voor Vandevoordt een jaar in de schaduw van een ervaren titularis nog wel leerrijk zijn. Wat Genk dan nog nodig heeft is iemand die zich kan schikken in de rol van derde doelman. Een oudere keeper keeper, bijvoorbeeld, zoals Boeckx (Anderlecht), De Winter (Antwerp) of Gillet (Standard) bij hun clubs. Of de club kan de eigen filosofie volgen en de kaart van de jeugd, Tobe Leysen, trekken.