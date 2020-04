Anderlecht deed vorig seizoen bod op spits die nu onbetaalbaar is geworden

Anderlecht heeft een spits laten lopen waarvan ze nu spijt hebben, dat beweert in ieder geval de Turkse pers. Vedat Muriqi stond vorige zomer op de radar, maar ondanks een bod ging de transfer niet door.

In plaats daarvan trok de Kosovaarse spits naar Fenerbahce waar hij goed was voor 13 doelpunten en 5 assists in 26 matchen. Paars-wit trok dan Kemar Roofe aan, maar die kon dit seizoen nog geen indruk maken.

Intussen melden de Europese toppers zich bij Fenerbahçe om er Muriqi na één seizoen weg te halen. Vooral Tottenham zou interesse hebben als Harry Kane vertrekt.