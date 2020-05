Defour haalt herinneringen op: "Hij kwam binnen en het eerste wat hij aan mij vroeg is hoeveel kinderen ik had"

Steven Defour heeft in zijn carrière al heel wat watertjes doorzwommen. De middenvelder kwam in een interview met Dave Peters terug op enkele opmerkelijke herinneringen.

Aan de hand van een quiz probeerde Peters wat bizarre gebeurtenissen boven te halen. Zo bleek Preud'homme zo bijgelovig dat de assistent-coach telkens rechts moest staan bij het teamoverleg en kreeg Defour een blanco cheque als hij destijds voor Lokomotiv Moskou koos.

Maar het waren vooral zijn herinneringen aan zijn periode bij Standard die het meeste de wenkbrauwen doen fronsen. Zo speelde Defour in die periode samen met onder andere Ricardo Sa Pinto, Sergio Conceicao en Milan Jovanovic.

"Ik weet nog goed toen Milan Jovanovic het eerst bij ons de kleedkamer binnenwandelde. Het eerst wat hij aan iedereen vroeg was hoeveel kinderen we hadden. Hij was namelijk zelf patriot en wou zelf zoveel mogelijk kinderen, zodat ze allemaal voor het vaderland konden vechten", laat Defour weten terwijl hij schatert van het lachen.

Dat Jovanovic van zich liet spreken in de groep was toen wel duidelijk en Defour haalde nog een leuke anekdote boven. "Na een absurd slechte eerste helft tegen Lokeren, kwam Jovanovic de kleedkamer binnen. Hij had net een slechte pass gekregen van Landry Mulemo en wou hem duidelijk maken dat dat niet de bedoeling hoort te zijn."

"Maar daar was Oguchi Onyewu niet mee gediend. Hij plakte Jovanovic tegen de muur, die meteen terugkrabbelde en zich excuseerde. Om dan toch nog eens te zeggen dat Mulemo die slechte pass niet mag geven."

Ook over Conceicao had Defour enkele leuke anekdotes. Zo scheurde de Portugees de kranten kapot wanneer hij zag dat ze hem slechte punten hadden gegeven, maar dat was niet alles.

"Sarr en Conceicao hadden het de dag ervoor al aan de stok gekregen. Dus Sarr kwam de dag erna een drietal minuten te laat aan bij het eten. Sergio riep - Hé, Beckenbauer, je moet niet op tijd zijn, hoor- en Sarr reageerde. Dat kon Sergio niet hebben en dus gooide hij een koffietas, maar dan kreeg hij van Sarr een mes naar zijn hoofd geslingerd."

Naast enkele bijzondere karakters als ploeggenoten kreeg Defour ook wel af en toe met ietwat aparte trainers te maken. Zo kreeg Johan Boskamp de leiding bij Standard.

"Toen we in de voorbereiding in Italië moesten spelen, waar net het schandaal rond Juventus plaats had gevonden, werd onze spits Kovalenko opgepakt. We zaten dus zonder spits en wanneer de voorzitter Luciano D'Onofrio de kleedkamer binnenkwam, nam Boskamp hem bij de arm - Hier hebben we hem, onze nieuwe spits - en hij brulde het uit van het lachen. Een maand later stond hij op straat."