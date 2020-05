Ronald Koeman opgenomen in ziekenhuis in Amsterdam

Als er één zaak inmiddels wel duidelijk is geworden, is het dat de gezondheid nog altijd het allerbelangrijkste is in het leven. Voor Nederlands bondscoach Ronald Koeman was het op gezondheidsvlak ook even schrikken. Hij ligt in een ziekenhuis in Amsterdam.

De Nederlandse media berichtten over de ziekenhuisopname van Koeman. De voormalige international werd met hartproblemen opgenomen in het AMC, oftwel het Amsterdams Medisch Centrum. Met een ambulance werd Koeman van zijn woonplaats naar het ziekenhuis gebracht. Daar heeft hij een hartcaterisatie ondergaan. Door het snelle handelen van de specialisten zou Koeman er inmiddels toch weer beter aan toe zijn. Ook zijn echtgenote Bartina heeft inmiddels bevestigd dat haar man weer stabiel is.