BREAKING: Anderlecht maakt einde van een tijdperk bekend - "Gesprekken met de nieuwe sponsors zitten in een afrondende fase"

Al meer dan 39 jaar pronkt het logo van de Generale Bank, daarna Fortis en later BNP Paribas Fortus op de voorkant van de shirts van Anderlecht. Volgend seizoen niet meer.

"Bij de start van volgend seizoen verdwijnen de naam BNP Paribas Fortis en het gekende groene logo van de RSCA-shirts. Het einde van een tijdperk", klonk het op de webstek van RSCA.

We wisten al langer dat BNP Paribas Fortis het partnership opnieuw wilde evalueren.

"De relatie tussen de bank en de club is echt uniek in Europa. Samen hebben we al die jaren een bijzonder mooi verhaal geschreven. We willen zeer uitdrukkelijk de fans van Anderlecht bedanken. Zij hebben, velen van hen van kinds af aan, jaren met trots een shirt gedragen met het logo van de bank erop. Zulke band verdwijnt nooit helemaal. Samen met hen blijven we uiteraard supporteren voor Anderlecht", aldus Victor Anseeuw van Lid Directiecomité bij BNP Paribas Fortis.

"Omdat het management van de club en de bank altijd een open relatie hebben gehad, wisten we al langer dat BNP Paribas Fortis het partnership opnieuw wilde evalueren. Mede in het belang van de club hebben we samen voor snelle duidelijkheid gekozen, waardoor RSCA de kans kreeg andere partners te zoeken. We zijn onze hoofdsponsor daar enorm dankbaar voor. Nu bieden zich andere mogelijkheden aan voor de club. De gesprekken met de nieuwe partners zitten in een afrondende fase", voegde Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt daaraan toe.