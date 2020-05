Geen fluitje meer door de coronacrisis? Marc Van Ranst en Frank De Bleeckere hebben nog geen oplossing

De fluit, samen met kaarten, hét hulpstuk bij uitstek van de scheidsrechters om een wedstrijd in goede banen te leiden. Straks is het fluitje misschien niet meer hanteerbaar...

Hoe kan een ref het startsignaal van een wedstrijd geven als hij verplicht een mondmasker moet dragen op het veld? Bovendien vliegt het speeksel in het rond als er op de fluit wort geblazen. Het is een probleem, weliswaar een klein, waar competities een antwoord op moeten vinden als er de komende weken of maanden nog gevoetbald wordt.

Elektronisch fluitje

In België is er bijvoorbeeld nog geen duidelijkheid of het huidige seizoen nog wordt afgewerkt of niet. "Wij wachten op de beslissing van de Pro League over het al dan niet stopzetten van de competitie, maar het zou inderdaad een probleem kunnen worden als refs en spelers met een mondmasker moeten aantreden", aldus Frank De Bleeckere bij Gazet van Antwerpen. Hij is de woordvoerder van het Referee Department.

"We hebben er ons nog niet over gebogen, maar het is iets waar zeker rekening mee zal moeten worden gehouden", aldus viroloog Marc Van Ranst over het thema. Misschien moet de voetbalwereld de mosterd halen bij de NMBS. Daar maken conducteurs gebruik van een elektronisch fluitje. Blazen hoeft dus niet meer.