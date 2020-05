Projectontwikkelaar trekt zich terug uit stadiondossier, eersteklasser moet plannen 'on hold' zetten

Het stadionproject van Waasland-Beveren wordt in 'on hold' gezet. De projectontwikkelaar die de nieuwe tribune zou gaan bouwen heeft zich teruggetrokken. Voorlopig komt er dus geen uitbreiding van de Freethiel.

Waasland-Beveren en het Beverse gemeentebestuur hadden de plannen opgezet om de verloederde tribune achter één van de doelen te vervangen door een gloednieuw exemplaar. De projectontwikkelaar heeft zich echter teruggetrokken.

“Het heeft geen zin om in deze crisistijden een nieuwe aanbesteding uit te schrijven”, klinkt het bij Bevers burgemeester Marc Van de Vijver in Het Laatste Nieuws. “Er was slechts één kandidaat bij de start van het project. Dat zal er ondertussen niet op verbeterd zijn.”

Eventuele degradatie geen punt

De sportieve situatie van de Leeuwen heeft er volgens de burgervader niets mee te maken. Het gaat om een tribune met appartementen. Voor een projectontwikkelaar zijn er dus geen gevolgen als de club naar 1B zou zakken.