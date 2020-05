Vanhaezebrouck stelt zich vragen bij contract Martinez: "Gaat hij zichzelf ontslaan?"

Roberto Martinez heeft een nieuw contract van de KBVB gekregen. Een verdubbeling van zijn loon en de bevestiging dat hij technisch directeur van de Bond blijft. Hein Vanhaezebrouck heeft daar echter wel een paar vragen bij.

De functies van Martinez overlappen elkaar. "Als op sportief vlak alles goed blijft gaan, is dat geen probleem. Maar wat als het EK tegenvalt? Gaat Martinez zichzelf dan ontslaan en zelf op zoek gaan naar een vervanger?", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. "Dat lijkt me moeilijk. Vier jaar geleden was het simpeler. Toen hielden technisch directeur Chris Van Puyvelde en ondervoorzitter Bart Verhaeghe zich bezig met de zoektocht naar een coach en kwamen ze uit bij Martinez. Maar die zijn er nu niet meer. Dus wie gaat de komende jaren nadenken over de opvolging?"

Martinez zal zich ook moeten bewijzen tegenover de Pro League. Men noemt Martinez nu ook de ­machtigste man in ons voetbal, maar daarmee ga ik niet akkoord. De macht ligt vooral bij de clubs. De Pro League heeft veel meer macht dan de voetbalbond, waar Martinez toch onder ­contract ligt. Kan hij de trainers­opleidingen upgraden en Belgische ­coaches opwaarderen, de arbitrage verbeteren, het probleem van jeugdtransfers oplossen? Oké. Dat zou sterk zijn. Maar ik denk toch dat ze hem vooral zien als coach en ambassadeur, en niet zozeer als de man die van alles bij de clubs zal veranderen."