De meest gevreesde man in het Belgisch profvoetbal: "Bandopnemer, microfoon en fototoestel, het leek wel Sherlock Holmes"

Hij blijft meestal op de achtergrond, maar is wel één van de meest gevreesde mensen in het Belgisch profvoetbal... Nils Van Brantegem, kalender- en licentiemanager van de KBVB is geen man om mee te spotten, want hij leeft de regels tot in het extreme na.

Daarom ook dat clubs hem argwanend bekijken als hij verschijnt. Zo getuigt een teammanager van een 1A-club in HLN: "Tijdens een tussentijdse controle bleek dat een bepaalde speler 18 cent salaris te weinig had gekregen. Hij eiste dat we dit onmiddellijk betaalden. Dat is toen ter plekke gebeurd. Nils moet je niet zeggen dat je iets morgenochtend zal regelen - het moet meteen." Correct Zo ging hij ook op een avond eens controleren of een sportzaal van de jeugd wel de juiste afmetingen had. Of het voorbeeld van Karim Belhocine, toen hij nog coach was bij Kortrijk zonder de juiste diploma's. "Hij kwam plots met een bandopnemer, microfoon en fototoestel naar een van onze matchen kijken, om te zien wie de richtlijnen gaf op de bank." "Net Sherlock Holmes of Kuifje, op zoek naar een spoor. Ik heb Nils dat toen wel kwalijk genomen", vertelt KVK-voorzitter Joseph Allijns. "Maar hij is correct tegenover iedereen. Hij behandelt de topploegen op dezelfde manier als de kleinere clubs."