Gechoqueerde Didillon komt nog met extra details op de proppen: "Voor Anderlecht liet ik een héél mooie aanbieding links liggen"

Thomas Didillon heeft geen zin om terug te keren naar RSC Anderlecht. De Franse doelman is naar eigen zeggen gechoqueerd door de manier waarom paars-wit met hem afgerekend heeft. Werpt KRC Genk hem een reddingsboei?

Thomas Didillon begon het seizoen als paars-witte nummer één, maar werd al snel aan de kant geschoven voor Hendrik Van Crombrugge. “Er werd gezegd en geschreven dat mijn voetenwerk niet goed genoeg was, maar dat vind ik niet correct.”

“Ik was gechoqueerd door de manier waarom RSC Anderlecht me aan de kant heeft geschoven”, trekt de Fransman van leer in Het Laatste Nieuws. “Op het einde van de transferperiode hebben alle clubs hun doelman al.”

Er werd gezegd en geschreven dat mijn voetenwerk niet goed genoeg was, maar dat vind ik niet correct

Meer zelfs: Didillon toonde zich vlak voor de gebeurtenissen loyaal tegenover Anderlecht. “De voorbereiding was goed verlopen en de directie liet me weten dat ze niet zouden ingaan op eventuele aanbiedingen.”

“Om die reden heb ik een mooi aanbod uit de Ligue 1 links laten liggen”, besluit de goalie. En dan opeens krijg ik na één wedstrijd te horen dat Vincent Kompany een andere doelman wil halen.”