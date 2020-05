Ideetje voor België? Buitenlandse competitie biedt eerste competitiematch gratis aan voor heel de wereld

Al van 7 maart is het geleden dat er nog op preofessioneel niveau werd gevoetbald in België en het zal nog minstens tot 1 augustus duren. Iedere voetbalfan zal op het puntje van zijn of haar stoel zitten wanneer de eerste match eindelijk daar is. Maar zal iedereen die wel kunnen volgen?

In het stadion naar de start van de nieuwe competitie gaan kijken is wellicht nu al uitgesloten. En of u de eerste match live op televisie kan bekijken zal er van afhangen of u een abonnement heeft op een betaalzender, want de gratis zenders bieden geen volledige wedstrijden aan.

In Zuid-Korea zal iederéén de heropstart van de K-League kunnen volgen. Of toch iedereen die met het internet kan verbinden. De eerste match sinds de onderbreking zal immers integraal live worden uitgezonden op Youtube en Twitter.

De partij tussen Jeonbuk Hyundai en Suwon Samsung is via onderstaande link te volgen. De match begint vrijdag 8 mei om 12 uur 's middags Belgische tijd. Het commentaar is in het Engels.

Een initiatief dat men in de Belgische competitie binnen enkele maanden navolging moet geven?

Meteen een gokje plaatsen bij een van de weinige LIVE voetbalmatchen? Bij een overwinning van Suwon vermenigvuldigt betFIRST uw inzet met 4,7.