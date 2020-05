BAS veel minder streng dan licentiecommissie: "Frustrerend voor de clubs die wel correct werken"

De meeste clubs die geen proflicentie hebben gekregen van de commissie haalden daarna nog hun gelijk bij het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS). Hoe denkt licentiemanager Nils Van Brantegem daarover?

Dit jaar was de licentiecommissie genadeloos voor veel profclubs, maar bij het BAS konden ze wel op genade rekenen. Of ze konden natuurlijk dan pas de juiste documenten voorleggen. "Op zich vind ik dat niet zo erg als de clubs op het ultieme moment de juiste documenten voorlegt", zei Nils Van Brantegem bij Het Nieuwsblad.

"Maar in dit geval is het frustrerend. Niet in de eerste plaats voor mij maar wel voor die andere clubs die wel correct werken", besloot hij. Die frustratie kwam enkele uren na het goede nieuws voor Moeskroen al tot uiting bij Westerlo. "Volgens de regels werken wordt niet beloond", klonk het bij de Kemphanen.