Voetbal Vlaanderen reageert teleurgesteld op beslissing Nationale Veiligheidsraad: "Alles blijft in de koelkast zitten"

Vanaf 18 maart mogen voetbalploegen opnieuw in groep trainen met respect voor de afstandsregels én in aanwezigheid van een trainer. "Dat hadden we zelf niet gedacht of gehoopt", reageren ze bij Voetbal Vlaanderen.

"Maar dat is dan de enige versoepeling", zegt voorzitter Marc Van Craen bij Sporza. "In het voorstel van minister Weyts stond de mogelijkheid om vanaf 1 augustus opnieuw wedstrijden te spelen. We hadden onze plannen daarop voorbereid, maar die moeten nu nog even de koelkast in", aldus Van Craen.

Normaal gezien starten de amateurreeksen eind augustus. Van Craen hoopt dat de Nationale Veiligheidsraad snel beslist vanaf wanneer ze het mogelijk achten om opnieuw te spelen. "Als we zouden weden dat we vanaf 1 september pas wedstrijden mogen spelen, kunnen we de eerste speeldag nog een week opschuiven. Maar nu kunnen we onze planning gewoonweg nog niet maken."

"Financiële schade beperken"

De maanden april en mei zijn normaal gezien belangrijke maanden voor de clubs in de lagere reeksen. Er worden tal van toernooien, barbecues voor de clubleden en andere evenementen georganiseerd. Maar die inkomsten vallen nu weg voor de clubs.

"De schade op financieel vlak is enorm, we willen dan ook mét publiek heropstarten zodat er nog iets binnenkomt bij de clubs en we de schade kunnen beperken. Als de kantines niet open kunnen gaan aan het einde van de zomer, wordt dat pure horror. voor de clubs."