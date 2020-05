Mignolet is ondanks alles apetrots op eerste titel met Club Brugge: "Heel Brugge mag fier zijn, we hebben het hoogst haalbare zo goed als waargemaakt"

De Pro League besliste vrijdag dan toch dat Club Brugge de kampioen is van het seizoen 2019-2020. Iedereen in en rond Brugge slaakte een diepe zucht van opluchting.

Voor Philippe Clement voelde de titel als volwaardig, maar hoe staan de spelers er tegenover? In Het Belang van Limburg geeft Mignolet aan dat er ondanks alles ook bij hem een gevoel van fierheid overheerst.

Oververdiend

"Speciaal, want als speler wil je die titel op het veld vieren. Maar het is niet anders. Het belangrijkste is dat dit dubbel en dik verdiend is, daar kan niemand wat van zeggen. Heel Brugge mag fier zijn. De vraag was niet of we tot kampioen gekroond zouden worden, de vraag was alleen nog wanneer dat zou gebeuren."

De vooropgestelde doelen zijn volgens de goalie in de gegeven omstandigheden dan ook bereikt: “We wilden ons tonen in de Champions League. Dat is gelukt. Nu pakken we de titel. En mogelijk volgt mogelijk nog bekerwinst. Drie op drie zit er nog in. We hebben het hoogst haalbare zo goed als waargemaakt.”

Glaasje champagne in lockdown

"Zondag komen we met de spelers samen om te vieren. Maar ik heb geen idee in welke omstandigheden dat in deze tijden zal gebeuren. Ik heb wel een glaasje champagne gedronken en een reeks berichten uitgewisseld in de WhatsApp-groep die we met de spelers hebben. Raar om het op deze manier te doen, maar het is niet anders", besluit de doelman.