Pro League verbaasd over open brief: "Wij leveren net wél steun"

De open brief van enkele vrouwelijke topvoetbalsters aan de Pro League kan op heel wat fronsende wenkbrauwen rekenen binnen de Pro League. De voetbalsters waren van mening dat er amper steun komt van hun mannelijke collega's, de Pro League ontkent dit.

Onder andere Kassandra Missipo is ontevreden met de hoeveelheid steun het vrouwenvoetbal geniet. Daarover las u bij ons al HIER. Maar daar is de Pro League het niet over eens.

"We zijn eerlijk gezegd een beetje verbaasd, want wij merken dat de Pro League én de clubs net wel enorm veel steun bieden aan het vrouwenvoetbal", laat woordvoerder Stijn Van Bever optekenen aan Belga. "Zo is het vrouwenvoetbal ook mee opgenomen in het tv-contract. Dat is een enorme stap voor het vrouwenvoetbal."

"Zo'n deal is een opportuniteit voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Zowel voor de algemene uitbouw als de commerciële ontwikkelingen binnen de sport", klinkt het.

Daarnaast voorziet de Pro League het vrouwenvoetbal van bijdragen. "Jaarlijks bezogren wij elk vrouwenteam in de hoogste klasse een bijdrage van 50.000 euro. Wij willen dit blijven doen en zullen volgend seizoen ook nieuwe clubs als Eendracht Aalst en Woluwe van zo'n bijdrage voorzien."

"Maar daar staat wel wat tegenover natuurlijk. Wij vragen een minimum aantal aan speelsters, trainingen en een minimale infrastructuur."