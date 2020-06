Gaat Defour blijven? "Niks meer gehoord, nochtans voelt hij zich er goed"

Gaat Antwerp door met Steven Defour of niet? Bij de entourage van de middenvelder hebben ze alvast niets meer gehoord van The Great Old.

Volgende week beginnen de trainingen bij Antwerp en de 32-jarige Defour kreeg nog geen uitnodiging. "Sindsdien hoorden we niks meer van Antwerp", verklapt zijn entourage in HLN. "We zitten dus met wat onduidelijkheid. Nochtans voelt Steven zich goed bij Antwerp en wil hij liefst van al in België blijven, om dicht bij z'n dochtertje te kunnen zijn. Liefst van al wil Steven ergens spelen waar ze hem graag willen en in hem geloven."