Enzo Scifo legt uit wat hem twee jaar geleden brak: "Verschueren maakte een afspraak, daarna nooit meer iets gehoord"

Enzo Scifo wou niet meer praten. Anderhalf jaar lang was hij nergens meer te bereiken. De voormalige Anderlecht-speler kreeg een klap van zijn geliefde club die hij een hele tijd moest verwerken, legt hij nu uit.

Scifo mocht in december 2018 de aftrap geven bij Anderlecht. “Die dag vroeg Michael Verschueren of we eens konden praten. Dat was waarop ik al zo lang wachtte, mijn droom. We maakten een afspraak. De avond voordien belde Verschueren me om te melden dat er een onvoorziene persconferentie plaatsvond - de voorstelling van Frank Arnesen - en dat we het moesten uitstellen. Het duurde, maar ik veronderstelde dat hij te veel werk had. Ik hoorde hem sindsdien nooit meer", vertelt hij met enige bitterheid in Het Nieuwsblad.

"Voor het eerst in mijn sportcarrière kreeg ik zo'n enorme klap. Ik stelde me vragen. Een bestuurder, een échte bestuurder, zou me desnoods bellen en zeggen: Enzo, het zal niet gaan. Daarop was ik voorbereid. Hij wilde me, dat voelde ik, maar wat speelde intern? En wat moest ik denken? Het minste is toch een telefoontje met uitleg? Ik denk dat ik dat respect wel verdien. Ik heb nooit beweerd dat ik de grootste trainer was, maar ik had zin om me te bewijzen. Als trainer miste ik vaak steun. En dan gaf zelfs Anderlecht, de club van mijn hart, me niet de steun waarop ik wachtte."