Union denkt oplossing in de maak te hebben: "Werk de dertigste speeldag nog af"

Philippe Bormans, CEO van Union, maant de Pro League aan om de competitie alsnog af te werken.

Daarmee denken ze bij Union dat er heel wat geschillen al opgelost kunnen zijn, moest die laatste speeldag alsnog afgewerkt worden. "Er zijn genoeg versoepelingen aan de hand om die paar wedstrijden nog af te werken", aldus Bormans.

In veel andere landen hervat het voetbal alsnog, naar het voorbeeld van de Bundesliga. Dat moet in België ook kunnen, dacht Philippe Bormans. “Het is wel degelijk mogelijk om wedstrijden te spelen. Het zou misschien goed zijn om die dertigste speeldag nog af te werken om alsnog een sportief einde van de competitie te kennen. Zo kunnen er nog veel geschillen opgelost worden.”

1A met 20 clubs

Bij Cercle Brugge kwamen ze met het voorstel om de competitie volgend seizoen met 20 ploegen aan te vatten. In dat geval komt Union alsnog in 1A terecht. Al denkt Bormans niet dat dat ervan zal komen.

“Wij zouden heel graag naar 1A met 20 clubs gaan, maar ik vrees dat het praktisch onmogelijk wordt. Voor die hervorming hebben we een meerderheid nodig van 66 procent en die is heel moeilijk te vinden. Dat hebben we de afgelopen weken en maanden wel ondervonden.”