BeNeLiga duikt weer op: G5 bestelde samen met Nederlandse topclubs studie bij Deloitte

De Belgische en Nederlandse topclubs denken weer aan de BeNeLiga. De komende weken krijgen AA Gent, Anderlecht, Club Brugge, Racing Genk en Standard een update van een onderzoeksbureau. Dat schrijven Het Nieuwsblad en de NOS.

De studie bij Deloitte is besteld door de vijf grootste clubs in België en de zes grootste in Nederland. Het is echter de bedoeling een competitie met 18 te creëren met acht Belgische en tien Nederlandse clubs in een klassieke competitieformat. Zonder play-offs dus. Dat zou betekenen dat de Proximus League (1B) ook hertekend kan worden of zelfs verdwijnen.

Het laagst gerangschikte Belgische en Nederlandse team degradeert naar respectievelijk de Jupiler Pro League of de Eredivisie. De op één na laagste gerangschikte club uit elk land speelt een barragematch tegen de nummer twee van elke nationale competitie.

In het scenario waarbij alle Belgische of alle Nederlandse teams bovenaan eindigen, is er een 'sportieve correctie' bepaald. Indien de laagste Belgische club in de top 9 eindigt, krijgt die club de kans om een barragematch te spelen. Indien de laagste Nederlandse club in de top 10 eindigt, krijgt die club de kans om een barragematch te spelen.