Medestichter van de Bundesliga FC Kaiserslautern staat op de rand van het faillissement: "Het stadion is de grote boosdoener"

Op twintig jaar tijd is FC Kaiserslautern afgezakt van een landskampioen naar een club die op de rand van het faillissement staat in de derde klasse. Wanbeleid en een vervelend stadiondossier waren de grote boosdoenders. Wij legden ons oor te luister bij de Flämischen Teufels.

'Flämischen Teufels' is de enige Belgische fanclub van FC Kaiserslautern. Ze bestaat al sinds 1994, is nog steeds actief en werd opgericht door Patrick De Bruyne. Hij maakte de opeenvolgende titels in de Tweede (1997) en Eerste Bundesliga (1998) mee, maar zag ook het verval van de club met lede ogen aan.

Dat begon allemaal in de aanloop naar het WK in 2006, waar Duitsland gastland was en Kaiserslautern een van de gaststeden. "Het stadion heeft de club veel geld gekost. Maar daarvoor was er ook al financieel wanbeleid. Om schulden af te lossen werd sterspeler Miroslav Klose voor vijf miljoen verkocht. Een prikje, maar de club had geld nodig", aldus De Bruyne. Hij verwijst ons door naar Jonathan Bisschop, ook een Flämische Teufel.

"De club wilde het WK maar wat graag naar 'Lautern' halen. Duitsland won in 1954 zijn eerste wereldbeker met clubicoon Fritz Walter als aanvoerder en er stonden nog een aantal FCK-spelers in de basis", legt Bisschop uit. Alleen werd dat een dure affaire.

"De kosten voor het stadion werden verdeeld onder de club, de stad en de deelstaat. Maar het kostenplaatje oversteeg alle verwachtingen en de club moest voor het verschil opdraaien. Uiteindelijk voelde de club zich genoodzaakt om het stadion aan de stad te verkopen. Na de verkoop moest FCK jaarlijks 3,2 miljoen euro ophoesten voor de huur van het stadion." Dat stadion is overigens vernoemd naar clubicoon Fritz Walter.

In derde klasse blijven

Maar ook voor het stadiondossier was er wanbeleid, gekoppeld aan grootheidswaanzin. "Om aansluiting te vinden met de absolute top in Duitsland werd veel te veel uitgegeven aan transfers en kregen de spelers te zware contracten. Door het uitblijven van successen werd de financiële put alleen maar dieper."

In 2012 speelde Lautern voor het laatst Bundesliga-voetbal op de Betzenberg en intussen is de club zelfs in de derde divisie verzeild geraakt en staat ze op de rand van het faillissement. De club heeft een schuld van 24 miljoen euro, maar investeerders zijn niet bereid om hun geld in de club te steken vooraleer die schuldenput gedicht is.

"De ex-ref Markus Merk (bestuurder, nvdr.) is nu op zoek naar de juiste investeerders en hopelijk vindt hij die ook. Door een gecontroleerd faillissement lukt het misschien. Bovendien zou de club in de 3. Bundesliga actief kunnen blijven, zelfs zonder puntenaftrek. Hopelijk kunnen we op korte termijn opnieuw een stabiele club worden", besluit Bisschop.