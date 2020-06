De 30ste speeldag nog afwerken? Dan zijn we ook nog lang niet thuis...

De uitspraak van Mehdi Bayat over de 30ste speeldag nog afwerken heeft de debatten daarover opnieuw geopend. Maar hoe goed is dat idee als je er eens verder over nadenkt? Als je eerst zegt dat de competitie gedaan is, dan gaan clubs wel al eens over op de voorbereiding van het volgend seizoen.

Dan denken we vooral aan KV Oostende, waar ze op dit moment zelfs geen deftige ploeg met elf spelers kunnen opstellen. Aangezien de competitie gedaan was en ze met de hervorming met nieuwe eigenaars heel wat werk hadden, is er nog geen werk gedaan aan de spelerskern. Die hebben momenteel tien spelers onder contract liggen. Tja, dat kan wel eens een probleem vormen. Als die plannen concreet worden, zijn we nu wel vrij zeker dat Oostende zich ook gaat roeren bij alle mogelijke juridische instanties. Vrij zeker ook dat ze een zaak hebben. Maar ook KV Mechelen, waar al heel wat spelers vertrokken en die nog in aanmerking kwamen voor de zesde plaats. En dan heb je ook nog de verdeling van de Europese plaatsen. Stel u eens voor dat Anderlecht nog in play-off 1 geraakt... Dan gaan ze zeker nog meer eisen omdat ze nog Europees voetbal hadden kunnen halen. Idem voor Genk. We zien meer problemen dan oplossingen om nu nog de reguliere competitie af te werken. Zeker weten doen we het niet, maar het lijkt ons ook niet fair voor alle ploegen die hun spelers nu reeds lieten vertrekken. Of toch eens doen? Om te zien of er dan niet meer medeleven zou zijn met OH Leuven? Die zitten nu precies in die situatie gemanoevreerd.