Dennis Van Wijk was amper zeven wedstrijden coach van KVO en haalde slechts 4 op 24, maar eist toch 20.000 euro omdat club zich wist te redden

Een succes werd de samenwerking tussen Dennis Van Wijk en KV Oostende dit seizoen niet.

Van Wijk haalde slechts 4 op 24 en werd na zeven wedstrijden alweer ontslagen. Toch eist de coach 20.000 euro van de club.

Van Wijk had namelijk een clausule in zijn contract staan waarbij hij aanspraak zou maken op dat bedrag, moest de club zich redden. KV Oostende was bij het stopzetten van de competitie nog niet zeker van het behoud, maar zag zich wel gered worden.

Daarom eist Van Wijk via zijn advocaat nu alsnog de bonus. Nochtans was de bijdrage van Van Wijk bijzonder klein aan het behoud.