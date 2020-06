Sportief manager Antwerp gaat in op dossiers Mbokani-Defour én op strategie D'Onofrio: "Dat is een fabeltje"

Antwerp heeft al twee stevige inkomende transfers gerealiseerd, maar er zijn nog wel verschillende knopen te ontwarren. Zo liggen de dossiers van grote namen als Defour en Mbokani nog op tafel. Sportief manager Sven Jacques geeft aan hoe de zaken er voor staan, voor zover hij dat kan.

Het contact tussen Mbokani en Antwerp is de laatste tijd alvast weer beter dan voordien. "We horen Dieu best vaak, maar tot op vandaag is zijn dossier status quo, nog geen witte rook. Ik ben heel blij dat we dit dossier niet meer in de media moeten voeren", zegt Sven Jacques aan HLN. "Hij kent ons standpunt, wij het zijne. Natuurlijk willen we hem er graag bij. Hoe sneller, hoe liever. Dat is ook het beste voor hem."

Voor het overige lijkt het weinig waarschijnlijk dat Antwerp nog contractverlengingen gaat aanbieden en dat is dan weer minder goed nieuws voor Steven Defour. "Spelers die einde contract zijn volgende week, daar spreken we in principe niet meer mee. Als we realistisch zijn, kunnen we ervan uitgaan dat ze weg zijn, op die ene eventuele uitzondering na."

Opvallend overigens dat RAFC zo vroeg al de komst van Butez en Verstraete kon aankondigen. Luciano D'Onofrio is toch meer de specialist van de deadline day? "Dat Luciano enkel transfers doet op het einde van de mercato, is een fabeltje. Hij is wél een meester in helemaal op het einde nog iets extra aan het team toe te voegen. We hebben nog drie, vier absolute versterkingen nodig, maar we zijn ermee bezig."