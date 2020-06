Andy Najar weet dat VIncent Kompany interesse heeft in andere Hondurees

Na Kemar Lawrence en Michael Murillo, twee aanwinsten van de MLS, is een derde MLS-speler onderweg naar Brussel om zich bij paars-wit te voegen.

Van de MLS naar Anderlecht, die stap heeft Andy Najar ook gezet in 2013. Ondertussen is Najar opnieuw naar de MLS getrokken om de kleuren van Los Angeles FC te verdedigen. De Hondurees vertelt bij de Hondurese krant DIEZ over zijn transfer, maar ook over de intenties van Anderlecht bij de komende mercato.

En in dat interview zegt Najar dat een andere Hondurese international weleens op weg zou kunnen zijn naar Anderlecht. Het gaat om flankaanvaller Alberth Elis die de voorbije 3,5 jaar in Houston

30 doelpunten in de MLS, 41 caps

Op zijn 24e wordt de transferwaarde van Alberth Elis geschat op iets minder dan drie miljoen euro. Op drie seizoenen in de MLS heeft hij 30 doelpunten gescoord en 21 assists gegeven. Sinds 2014 is hij international en kwam hij 10 keer tot scoren in 41 wedstrijden.

"Ik heb hem gezegd dat Anderlecht de ideale club zou zijn om Europa te leren kennen", besluit Najar.