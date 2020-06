De messen worden geslepen binnen de Pro League: ook houding KBVB zorgt voor argwaan

Uit de houding van de auditeur van de Belgische Mededingingsautoriteit kan men afleiden dat het BMA hem gaat volgen en een competitie met 18 gaat opleggen. Het afwerken van de 30ste speeldag is een bijna onmogelijke opgave. En de voorstanders van 16 gaan het bijzonder moeilijk krijgen...

Tot die conclusie kwam de auditeur ook. Hij begrijpt de situatie waarin Beerschot en OHL zitten: "Tenslotte wijst de auditeur erop dat het afwerken van die 30ste speeldag eind juli enkele clubs zoals Oud-Heverlee-Leuven en Beerschot nog langer in onzekerheid zal houden over de afdeling waarin ze volgend jaar voetballen. Dat bemoeilijkt contacten met spelers en eventuele sponsors. Dat geeft hen een groot concurrentieel nadeel tegenover de andere clubs uit 1A."

Herverdeling postjes

De kans is groot dat straks de Algemene Vergadering van 15 mei ook nietig wordt verklaard en dan moet men weer voor het tekenbord gaan zitten. Maar hoe? Want het vertrouwen is helemaal weg. De kloof tussen de grote clubs en de kleintjes is nog groter geworden. En het ziet er niet naar uit dat de groten deze keer zomaar hun slag gaan thuishalen.

Op de volgende Algemene Vergadering worden ook de postjes binnen de Raad van Bestuur herverdeeld en na de tussenkomst van voorzitter Croonen en CEO François zou dat wel eens vuurwerk kunnen opleveren.

De kleinere clubs willen dringend meer inspraak nadat François en Croonen op eigen houtje het afwerken van de 30ste speeldag aanhaalden op de zitting van het BMA. Sowieso belooft het vuurwerk te geven, want de messen worden in de achterkamers serieus geslepen. Velen zien in dat een competitie met 18 de enige oplossing is.

Vreemde houding KBVB

Maar dat maakt de tussenkomst van Pierre François op de zitting nog wat vreemder, want die voerde aan dat het onmogelijk was om naar 18 te gaan. Meer nog, ook bij het BAS gebeurden er vreemde dingen, want daar vroeg de advocate van de KBVB aan Waasland-Beveren verschillende keren of ze de 30ste speeldag wilden afwerken, terwijl ze eerst had aangehaald dat ze het niet over de competitie wilde hebben.

Binnen de Pro League zien velen dat ook als een tussenkomst van bondsvoorzitter Mehdi Bayat om de 30ste speeldag te kunnen afwerken. U ziet: het wordt leuk.