Lommel bevestigt interesse maar zegt dat er van officiële samenwerking geen sprake is

Door de overname van de City Football Group, leek het nogal evident dat Anderlecht wou gaan samenwerken met Lommel. Maar vooralsnog is er van een officiële samenwerking geen sprake, zegt CEO van Lommel Harm van Veldhoven.

Het enige dat Anderlecht wil doen, is jonge spelers stallen bij de ploeg uit 1B. "En dat is het dan ook", bevestigt van Veldhoven bij HBvL. "Door de aanwezigheid van spelers zoals Kompany, gaan er sneller deuren open die normaal gezien gesloten zouden blijven. Maar we praten ook met andere (top)clubs en willen graag alle opties openhouden", aldus van Veldhoven.

Maar van een echte officiële samenwerking is voorlopig dus nog geen sprake. Anderlecht zou wel de komende 5 spelers al bij Lommel willen stallen: Thierry Lutonda (19), Anouar Ait El Hadj (18), Theo Leoni (20), Loïc Masscho (18) en Mathis Suray (18).