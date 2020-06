Na Peyre en Togui gaat KV Mechelen het contract van nog een sterkhouder openbreken: "Als hij draait, dan draait de ploeg mee"

KV Mechelen heeft vorig seizoen zijn herintrede in 1A allerminst gemist. De Maneblussers streden mee tot op de laatste speeldag voor Play-Off 1. Om die lijn ook komend seizoen verder te zetten, focussen ze zich in Mechelen in eerste instantie op het behouden van de huidige spelerskern, zo lijkt het.

Igor De Camargo, Thibault Peyre en William Togui ​zetten al hun kribbel onder een verlengd verblijf achter de Kazerne. Rob Schoofs is het volgende target. De 26-jarige creatieveling ligt nog maar één jaar onder contract bij KVM.

De interesse in een verlengde samenwerking is alvast wederzijds: "Rob is tevreden met ons en wij zijn tevreden over Rob", zegt bestuurslid Gert Van Dyck in Gazet van Antwerpen. "Dan kan er gepraat worden over een verdere samenwerking."

Draaischijf

De middenvelder was dan ook één van de drijvende krachten achter het Mechelse succesverhaal: "Schoofs is voor ons een heel belangrijke speler. Als hij draait, dan draait de ploeg mee. En we denken ook dat hij in de komende jaren een nog belangrijkere rol voor ons kan spelen."