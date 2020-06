Wat een schot in de roos van Bayat... Charleroi gaat nog eens 10 à 12 miljoen in de kassa krijgen

Als alles volgens plan verloopt, krijgt de kassa van Sporting Charleroi nog een serieuze boost. Victor Osimhen is immers op weg naar Napoli en dat kan de Carolo's nog meer dan tien miljoen opbrengen.

Osimhen is hét grote schot in de roos van de afgelopen jaren voor Charleroi. Mehdi Bayat plukte hem voor 3,5 miljoen euro weg en verkocht hem na één jaar voor 14 miljoen plus bonussen aan het Franse Lille. Nu weer één seizoen later gaat Charleroi nog enorm aan hem verdienen.

Osimhen scoorde afgelopen seizoen 18 keer en staat in de belangstelling van het Italiaanse Napoli, de ploeg van Dries Mertens. Die zouden bereid zijn 85 miljoen euro voor hem neer te tellen. Aangezien Bayat ook een doorverkooppercentage bedong van zo'n 15 procent kan Charleroi nog 10 tot 12 miljoen incasseren daarvan.