Mbokani wil zijn 'petit Didier' nog helpen: "Het is van inborst een lieve jongen"

Heeft de verlenging van Dieumerci Mbokani ook een invloed op het wel of niet blijven van Didier Lamkel Zé bij Antwerp? De Congolees is één van de enigen die kan doordringen tot zijn Kameroense ploegmaat.

Mbokani heeft er nog hoop op dat hij straks samen met Lamkel Zé op het veld staat. “Didier is mon petit. Ik heb hem in de voorbije weken nog een paar keer aan de lijn gehad en hoop natuurlijk dat we hem binnenkort gaan terugzien”, aldus Mbokani in HLN.

Het bestuur van Antwerp is in ieder geval niet van plan om hem deze week te laten aansluiten op stage. “Didier is een goede speler en van inborst ook een lieve jongen. Als hij de plooien met de club kan gladstrijken, zal ik hem vanzelfsprekend mee begeleiden. Dat hoort bij mijn rol als leider.”