Waarom Leko niet te veel focust op de bekerfinale: "Zelfs Guardiola kan geen zege garanderen"

Minder dan een maand voor de bekerfinale en Ivan Leko is in Duitsland zijn systeem er aan het inslijpen. Maar de Kroaat focust niet alles op die ene wedstrijd tegen Club Brugge. Hij wil Antwerp klaarstomen voor meer.

“Je kan niet alles op één match zetten, hè. In één match kan ook de beste coach - Guardiola, Conte, Klopp,… - geen zege garanderen. Echt waar: we zijn totaal niet bezig met die finale, dat is iets voor de laatste dagen. We moeten niet sprinten, we zijn bezig aan een marathon", zegt hij in GvA.

Zijn manier van spelen heeft tijd nodig. "We willen elke speler 10 procent beter maken en na verloop van tijd succes boeken. Hoeveel tijd daarvoor nodig is, kan je niet voorspellen. Maar we willen zo snel mogelijk meedoen met de groten."

Niet enkel Matijas

In de bekerfinale gaat hij wel een paar jongens opstellen die vorig seizoen veelal op de achtergrond acteerden. De 20-jarige Matijas moet bijvoorbeeld in doel plaatsnemen. “Hij is niet de enige in die situatie, hè. Er gaan nóg spelers in actie komen in de finale, die vorig seizoen geen belangrijke rol hebben vertolkt. Maar we proberen hem en de anderen zo veel mogelijk te helpen. We willen er vooral geen story van maken en onnodige druk leggen.”