Guillaume Gillet: "Charleroi is één van de beste clubs in België"

Guillaume Gillet werd deze donderdag voorgesteld als nieuwe speler van Charleroi. De ex-speler van Anderlecht gaf de redenen voor zijn keuze mee en het zijn niet alleen maar sportieve redenen.

Na enkele seizoenen in de Ligue 1 en de Ligue 2 is Guillaume Gillet terug in de Jupiler Pro League. De middenvelder wilde vooral in Frankrijk blijven: "Mijn wens was om in Frankrijk te blijven, maar ik kreeg geen aanbiedingen", zei Gillet op een persconferentie. "De eerste contacten met Charleroi vonden enkele weken geleden plaats. Ik heb de voorzitter ontmoet en ben met de coach aan de telefoon gekomen", staat te lezen in La Dernière Heure Les Sports.

Moeskroen zou de makkelijke keuze geweest zijn.

De ex-speler van Nantes besloot toen om terug te keren naar België. Sporting de Charleroi was echter niet de enige club die belangstelling toonde. "Er was ook interesse vanuit Moeskroen, via Lille. Ik had niet moeten verhuizen en mijn kinderen hadden op dezelfde school kunnen blijven."

"Maar het sportieve aspect primeerde toen in de keuze van de voormalige Rode Duivel: "Ik hou van grote sportieve uitdagingen. Charleroi is een ambitieuze club die nu één van de beste teams in de Belgische competitie is."