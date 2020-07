Rondje oefenwedstrijden: Antwerp speelt gelijk bij Nederlandse tweedeklasser, Standard verliest van tweedeklasser

Zaterdag werden er heel wat oefenwedstrijden gespeeld door de Belgische clubs. Vaak een Belgisch onderonsje, maar sommigen gingen dan toch de strijd aan met ploegen uit de buurlanden.

Antwerp

Antwerp was één van die ploegen. Tegen de tweedeklasser Excelsior Rotterdam kwam Antwerp niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Ritchie De Laet opende de score maar het tweede doelpunt van Manuel Benson behoedde Antwerp voor een nederlaag.

Volgende Reds startten aan de wedstrijd:

Anderlecht - STVV

Anderlecht speelde twee oefenwedstrijden van 60 minuten tegen STVV. Paars-wit kon beide partijen winnen. De eerste partij werd met 2-0 gewonnen (met een goal van Kompany), de tweede partij was met 1-0 ook voor Anderlecht.

Cercle Brugge - KV Kortrijk

Cercle Brugge lijkt helemaal klaar te zijn om het komend seizoen op hetzelfde elan aan te vatten zoals het vorige geëindigd is. Cercle won met 0-1 op het veld van KV Kortrijk. Al gaven ze in Brugge wel toe dat KV Kortrijk de betere ploeg was op het einde van de partij.

Club Brugge - KV Mechelen

Onder hetzelfde concept ontving Club Brugge KV Mechelen: 2x60 minuten. Ook hier won de thuisploeg twee keer. Het werd 4-0 en 2-0 voor blauw-zwart tegen KV. Voor Club Brugge maakte Emmanuel Dennis zijn debuut.

Standard - OHL

Bij OHL lijken ze meer en meer klaar te zijn voor de ultieme finalematch tegen Beerschot om promotie af te dwingen naar 1A. In een oefenwedstrijd van 2x60 minuten stond het 1-2 na de twee helften. Na 60 minuten stond het 1-1 via Duplus en Avenatti. De 18-jarige Allemeersch zorgde voor de verlossing bij OHL.

Waasland-Beveren - Zulte Waregem

Voor Waasland-Beveren werd het niet zo'n feestelijke 11e juli. Tegen Zulte Waregem werd er maar liefst verloren met 0-5. Volgende week neemt Waasland-Beveren het op tegen de sterren van PSG, hopelijk doen ze het dan beter.

Zwevezele - KV Oostende

Oostende nam het op tegen het lager gerangschikte Zwevezele uit tweede amateur. Er werd logischerwijze comfortabel gewonnen door Oostende. Voor en na de pauze werd er 2x gescoord, de eindstand was dus 0-4 voor KVO.