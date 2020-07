Vormer is Brugge-verliefd geworden: "Als het van mij afhangt, blijf ik tot het einde van mijn carrière en zelfs erna"

Ruud Vormer is goed op weg om uit te groeien tot één van de iconen van Club Brugge. De 32-jarige middenvelder voelt er zich zo goed dat hij momenteel zelfs niet aan vertrekken wil denken.

Vormer speelt al sinds 2014 voor Club en dat is een succesverhaal geworden. De Nederlander woont graag in België en zou dan ook graag nog heel wat jaartjes blijven bij blauw en zwart. "Zo lang mogelijk", zei hij bij Sporza. "We zitten hier heel goed. Roos heeft ook een goed werk hier. Ik denk ook wel dat we hier blijven nadat ik gestopt ben met voetballen."

Vrouwlief Roos trad hem daar trouwens in bij. Een mogelijke transfer laat ze volledig aan hem over, maar... "Als het aan mij ligt, blijven we tot het einde van mijn carrière. Het leven is hier goed. Ja, ik weet ook wel dat het eens minder kan gaan en dat ik dan als eerste de lul ben. Maar zo werkt het in het voetbal."