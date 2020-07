🎥 Deze aflevering van FC De Kampioenen werd omwille van racistische mopjes geschrapt: "Ongepast in huidige tijdsgeest"

Deze week geen "Kamer te huur" op de VRT, want de publieke omroep besloot de aflevering van de populaire reeks FC De Kampioenen te schrappen uit het aanbod. De reden daartoe? Humor die niet meer in de tijdsgeest van vandaag past.

In de aflevering "Kamer te huur" uit 2002 is Dieudonné Basura de centrale figuur. Hij is een Kameroense werknemer in het bedrijf van Balthasar Boma die op straat is gezet en daardoor onderdak vindt bij Pascal Crucke.

Doorheen de afleveringen zitten heel wat toespelingen richting de zwarte cultuur, waarbij neerbuigend gedaan wordt over het zwarte personage. Genoeg reden voor de VRT om de aflevering te schrappen en ook van VRT Nu weg te halen.

Tijdsgeest

"Ze past niet meer bij de tijdsgeest van vandaag. De grappen zijn ongepast", klinkt het bij VRT-woordvoerder Hans Van Goethem op VRT. "De aflevering blijft wel in het VRT-archief zitten. We gaan de geschiedenis niet uitwissen."

Dieudonné wordt gespeeld door Bodé Michael Owa, een acteur die geboren werd in de Nigeriaanse grootstad Lagos en later in Mechelen verzeilde. Hij is danser, acteur, muzikant, dichter en choreograaf en had ook onder meer rolletjes in Diamant, Recht op Recht, Flikken, Spoed en Goesting.

Kunstenaar

Bodé Michael Owa maakte begin dit jaar nog een theaterstuk en gelijknamige dichtbundel ‘Intimate Negrociations’, waarin hij spreekt/schrijft over zwart zijn in een witte samenleving. "Racisme blijft pijnlijk. Je kan er beter mee omgaan als je bewust bent van je eigen waarde", gaf hij toen aan bij DeWereldMorgen.

"Durf vragen te stellen aan jezelf. Waarom word ik zo bekeken of behandeld omwille van mijn huidskleur? En ga op zoek naar antwoorden. Haal je fierheid uit je achtergrond. Stel je de vraag vanwaar het bloed komt dat door je aderen stroomt."

De aflevering die niet meer wordt uitgezonden door de VRT is wel nog overal te vinden op het internet. Opgelet: bepaalde grappen kunnen kwetsend overkomen.