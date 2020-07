Ernst van de blessure nog onduidelijk, maar competitiestart tegen STVV lijkt te vroeg te komen voor Vincent Kompany

Op 9 augustus start de Belgische competitie voor Anderlecht, maar de kans is groot dat ze het in de eerste wedstrijd zonder Vincent Kompany moeten doen. De centrale verdediger heeft een blessure opgelopen aan de adductoren.

Volgens Het Laatste Nieuws is het nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is van Vincent Kompany en er zouden de komende dagen nog onderzoeken volgen. Toch is de kans zelfs bij een verrekking klein dat Kompany op 9 augustus zal spelen tegen STVV op de eerste speeldag.

Bij Anderlecht hopen ze dat Kompany geen scheurtje heeft opgelopen in de adductoren. Het zou namelijk betekenen dat de centrale verdediger minstens 6 weken afwezig zou zijn. Daardoor zou hij de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen missen.