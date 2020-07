'Anderlecht informeerde niet alleen naar Steppe, maar ook naar deze transfervrije Belgische doelman'

RSC Anderlecht heeft met Timon Wellenreuther al een extra doelman gehaald die de concurrentie met Hendrik Van Crombrugge moet aangaan. Toch wil paars-wit er nog een doelman bij. Zo werd aangeklopt bij een transfervrij sluitstuk.

RSC Anderlecht beschikt momenteel met Hendrik Van Crombrugge - we gaan ervan uit dat hij zal blijven - en Timon Wellenreuther twee volwaardige doelmannen in huis. Voor nummer drie moeten we naar de jonge Rik Vercauteren kijken.

Met andere woorden: paars-wit wil er nog een doelman bij. Al is het maar omdat er op training bij momenten vier doelmannen nodig zijn als de groep in twee wordt gesplitst. Eerder lieten we al weten dat Anderlecht Kenny Steppe van STVV op de radar heeft.

Transfervrij én ervaring te geef

Maar ook Davino Verhulst werd al gepolst. De 32-jarige doelman is transfervrij na het bankroet van Sporting Lokeren. Hij heeft alvast de nodige ervaring om aan te sluiten in Brussel. Al valt het af te wachten of hij een rol in de schaduw ziet zitten.