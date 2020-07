Philippe Clement bevestigt slecht nieuws, deur open voor ex-Antwerpspeler?

Philippe Clement won met Club Brugge in een laatste oefenwedstrijd voor de bekerfinale van Lille. Maar er was ook slecht nieuws, al zet dat mogelijk ook weer deuren open.

Zo bevestigde Philippe Clement na de wedstrijd de blessure van Matej Mitrovic, die toch wel een tijd buiten strijd zal zijn.

"Hij is lange tijd out en dat is heel slecht nieuws", aldus de oefenmeester van Club Brugge in een reactie na de Brugse Metten.

Hoedt?

Mogelijk gaat blauw-zwart nu toch nog op zoek naar een centrale verdediger. De voorbije weken viel de naam van Wesley Hoedt al meermaals, zijn club zou ondertussen de prijs hebben laten zakken tot vijf miljoen euro.

Of dat voldoende is om Club Brugge te triggeren de Nederlandse centrale verdediger te proberen inlijven? Dat is onduidelijk, want blauw-zwart heeft nog verschillende andere pistes klaarliggen.