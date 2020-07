De doelman die Antwerp aan bekerwinst moet helpen voelt zich klaar: "Ik voel geen extra druk"

Bij Antwerp moeten Jean Butez en Alirezan Beiranvand de concurrentie met elkaar aangaan voor de positie van eerste doelman. Voor de bekerfinale zijn zij echter niet speelgerechtigd en moet RAFC rekenen op de jonge Kroaat Davor Matijas.

Davor Matijas werd in januari niet naar Antwerp gehaald om meteen in de vuurlinie gegooid te worden. Hij was een transfer voor de toekomst, maar door de bizarre situatie is hij op 1 augustus de enige speelgerechtigde doelman bij de Great Old. De 20-jarige Kroaat voelt zich alvast klaar voor die levensbelangrijke confrontatie.

Foutje tegen Lyon

"Dat iedereen op mij focust, begrijp ik, maar dat is geen probleem. Het is niet dat ik daardoor extra druk voel. Ik ga die finale gewoon beschouwen als een doorsnee match", gaf hij aan in Gazet van Antwerpen.

Uit het foutje dat hij tegen Lyon heeft gemaakt in de voorbereiding heeft hij naar eigen zeggen lessen getrokken. "Die fout ben ik allang vergeten. Na afloop hebben we die fase tijdens de videoanalyse besproken, om te zien wat ik precies mis deed en hoe ik dat volgende keer kan vermijden", aldus de doelman die Antwerp mee aan bekerwinst en een rechtstreeks ticket voor de Europa League moet helpen.