Pro League vraagt uitzondering voor maatregelen op profvoetbal

De Pro League heeft vandaag een uitzondering gevraagd voor de maatregelen op profvoetbal. Gisteren werd er tijdens een crisisraad beslist dat in heel het Antwerps grondgebied contactsporten boven de 18 jaar verboden zal zijn voor de komende vier weken.

De Pro League vraagt een uitzondering op de extra maatregelen voor ploegsporten. De Pro League wil dat de trainingen en wedstrijden van Antwerp, KV Mechelen, Beerschot en Westerlo wel kunnen doorgaan. Als motivatie geven ze de strikte (test)procedures bij profclubs en de zware investeringen die ze hebben gedaan voor de testing en tracing.

In Antwerpen zouden in principe Antwerp, Beerschot, KV Mechelen, Westerlo… niet meer mogen trainen en geen thuiswedstrijden spelen in hun stadion. Wat dat exact betekent voor de bekerfinale en de promotiefinale is ook nog één groot vraagteken.

De Pro League hoopt dus snel antwoorden te krijgen.