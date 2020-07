Competitiestart op de wip na Antwerpse beslissing? Kunnen vier Antwerpse clubs wel competitievoetbalspelen?

Vier weken geen ploegsport in de provincie Antwerpen. Dat gaat vanaf 29 juli in. Beker- en promotiefinale gaan door op Brussels en Vlaams-Brabants grondgebied, maar de komende vier weken staan er wel enkele competitiewedstrijden in 1A en 1B gepland in de provincie Antwerpen.

Vier profclubs spelen hun thuismatchen in de provincie Antwerpen: Antwerp, KV Mechelen, Beerschot en Westerlo. Of hun thuismatchen tot en met 26 augustus kunnen doorgaan is nog maar de vraag. En dat zijn er wel wat. Antwerp speelt op 9 augustus tegen Gent en op 23 augustus tegen Charleroi. Bij Malinwa valt er maar een match in die periode: de clash tegen Club Brugge van 16/8. Wat het voor Beerschot betekent is nog onduidelijk, want de Mannekes kunnen zowel in 1A als 1B uitkomen. Westerlo start de competitie in 1B met een thuismatch tegen Lommel (24/8). Deze wedstrijden komen dus allemaal in gevaar en er heerst een grote onduidelijkheid over de opgesomde matchen.