Gerkens of Dejaegere naar Antwerps middenveld? 'Great Old heeft een voorkeur'

Antwerp zag zich genoodzaakt om deze zomer nog een extra centrale middenvelder te halen nadat Alexis De Sart voor lange tijd uitviel. De Great Old volgt twee Belgische pistes, maar zou een uitgesproken voorkeur hebben.

Antwerp volgt twee pistes om zijn middenveld te versterken: Pieter Gerkens van Anderlecht en Brecht Dejaegere van KAA Gent. De twee spelers zijn geen titularis bij hun club, maar het is lang niet zeker of Gent of Anderlecht een speler laten vertrekken naar een rechtstreekse concurrent.

Die concurrent, Antwerp, zou wel een voorkeur hebben. Volgens Het Laatste Nieuws richt RAFC zijn pijlen iets harder op Dejaegere dan op Gerkens. De Buffalo zit op een zijspoor bij Gent en zou volgens diezelfde krant voor een bedrag van 350.000 euro kunnen worden opgepikt.

Grijpt Antwerp naast Dejaegere, dan pas zal het Gerkens proberen los te weken bij Anderlecht.