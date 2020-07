Gouverneur Berx wil niet wijken van standpunt: "Komende vier weken géén profvoetbal in Antwerpen."

Gouverneur Berx heeft in het provinciaal besluit over de extra maatregelen tegen het coronavirus geen uitzondering gemaakt voor de profclubs in Antwerpen. Voetbalwedstrijden blijven dus in principe verboden.

Provinciegouverneur Berx blijft bij haar standpunt. Ook profclubs moeten de extra maatregelen die in het provinciaal besluit staan strikt navolgen. Dat wil dus zeggen dat er een algemeen verbod is op profvoetbal in het grondgebied Antwerpen.

"Tot nader order wordt er geen uitzondering gemaakt", zei Brex op de persconferentie.

Alleen contactloos sporten is toegestaan.

"De corona-uitbraak is in Europa begonnen bij voetbalwedstrijd waar nog volk in de tribune zat"

De Gouverneur wil van geen uitzonderingen weten. Ze haalt aan dat de corona-uitbraak in Europa begonnen is door de wedstrijd Atalanta-Valencia, waar toen nog publiek toegelaten was.

"Er zijn protocollen, maar nu is er een nieuwe epidemiologische context dus worden er andere strengere maatregelen toegepast," klinkt het.

Door dit besluit komt de competitiestart die voorzien was voor 8 augustus nog meer in gedrang.

Antwerp, KV Mechelen en Beerschot -als ze de promotie binnenhalen- kunnen dan hun thuismatchen niet afwerken in hun eigen stadions.

Overruling:

Toch is er nog een klein beetje hoop. Berx vertelde dat als de expertengroep Celeval met een positief advies komt voor het profvoetbal, er toch een uitzondering zou kunnen komen.

Marc Van Ranst, lid van die expertengroep, liet alvast verstaan dat hij geen bezwaar heeft voor profvoetbal achter gesloten deuren in Antwerpen. Dat kunt u hier nog eens lezen.