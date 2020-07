Antwerpse talkshow met Louis van Gaal valt in het water: "Door negatief reisadvies kan Louis niet naar Antwerpen komen"

Antwerp laat weten in een persbericht dat ze de talkshow met Louis van Gaal, die donderdag zou plaatsvinden, zal moeten uitstellen. De Nederlander heeft laten weten niet naar Antwerpen af te zakken door het negatief reisadvies van Nederlandse Buitenlandse Zaken.

De talkshow "Number One" zal morgenavond niet doorgaan. Deze ging live uitgezonden worden op de eigen sociale mediakanalen van de Reds en via Play Sports van Telenet.

Door de nieuwe coronamaatregelen in de Antwerpse provincie en het negatieve reisadvies van Nederland kan de talkshow niet doorgaan.

Deze editie ging oud-speler Louis van Gaal de centrale gast zijn. Hij liet weten: "Dit is heel erg jammer, maar het is helaas een noodzakelijke beslissing. Bij een volgend historisch moment voor de club kom ik wel met veel plezier naar Antwerpen."

Kobe Ilsen ging gastheer zijn. Antwerp laat weten dat uitstel geen afstel is en de talkshow er zeker komt. Verder roepen ze hun supporters op om zaterdag al hun rood-witte sjaals en vlaggen buiten te hangen.