🎥 Anderlecht speelt deze zaterdag twee oefenmatchen, volg ze hier allebei LIVE

Anderlecht zet zijn oefencampagne verder. Op deze drukbezette zaterdag staan er twee mooie partijen op de agenda. Straks volgt een match op Neerpede en deze namiddag een tweede partij in Luchin.

De eerste match is om 10u30 tegen RDWM, een Brusselse derby waar de B-kern van paars-wit aan de bak zal komen. Onder meer Adrien Trebel en Anthony Vanden Borre mag u tussen de lijnen verwachten.

De tweede wedstrijd is een mooie affiche. Deze namiddag trekt de A-kern van de Brusselaars namelijk naar Lille. Zoek daarbij niet naar Dimata of Roofe, beide aanvallers worden uit voorzorg aan de kant gehouden.

Beide wedstrijden kan u via onderstaande livestreams of via de sociale media van Anderlecht bekijken.