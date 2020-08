Nieuwe eerste speeldag: Antwerp en KV Mechelen spelen toch thuis ondanks coronamaatregelen

Antwerp zal tijdens de nieuwe openingsspeeldag Moeskroen ontvangen terwijl RSC Anderlecht de dag erna op bezoek komt bij KV Mechelen. Beerschot speelt haar eerste wedstrijd wél op verplaatsing bij KV Oostende.

De volledige kalender zal later vandaag bekendgemaakt worden. De kalender moest hertekend worden nadat Waasland-Beveren uiteindelijk haar gelijk kreeg in de rechtbank van Dendermonde. Vrijdag werd op de Algemene Vergadering dan beslist om dit seizoen met 18 ploegen aan te treden in 1A. Dus moesten twee extra ploegen worden toegevoegd. Waasland-Beveren, Beerschot en OH Leuven staan nu alledrie op de kalender.

Opvallend is wel dat twee van de drie Antwerpse ploegen in 1A meteen een thuiswedstrijden moeten afwerken. Momenteel is het in de provincie Antwerpen nog verboden om aan contactsport deel te nemen boven de 18 jaar. Tenzij expertengroep Celeval gunstig advies geeft voor een uitzondering vor het profvoetbal. Wellicht wachten de expertengroep en de federale overheid op de afloop van zowel beker- als promotiefinale, die als testcase gelden voor de veiligheidsmaatregelen.

Later meer.