"Bewijzen dat hij er mentaal klaar voor is": Lamkel Zé dé verrassing in de basiself van Ivan Leko, algemeen directeur Antwerp, collega De Laet en analisten reageren

Een erg opvallende speler in de basis bij Antwerp was Didier Lamkel Zé. De Kameroener trainde pas sinds deze week opnieuw mee bij The Great Old, maar mocht dus toch starten.

De enige wedstrijd die Club Brugge in België verloor was uitgerekend tegen Antwerp, mét een doelpunt van Didier Lamkel Zé bovendien.

"Fysiek is hij zeker klaar", gaf Algemeen Directeur Sven Jaecques van Antwerp voor de match aan. "Of hij mentaal klaar is? Daar hebben we de voorbije tijd meermaals aan getwijfeld, ik hoop dat hij dat vandaag toont. Het was de beslissing van de coach om hem op te stellen."

Uitzonderlijke situatie

Ook de analisten op Sporza waren duidelijk: "Dit is een uitzonderlijke situatie en in de oefenmatchen zullen ze wel gevoeld hebben dat ze hem konden gebruiken", aldus Gerd Verheyen. "Wanhoop? Het is ook erkennen dat je hem kan gebruiken. Hij is en blijft een geweldige voetballer. Leko wil hem ook niet zomaar laten vallen", pikte Imke Courtois in.

Ritchie De Laet van zijn kant verwoordde het tijdens de rust - na 45 prima minuten voor Lamkel Zé overigens - zo: "Hij wil natuurlijk ook iets bewijzen, niet enkel voor fans en de groep, maar ook voor zichzelf en de coach. Hij wilde tonen dat hij klaar is voor dit seizoen door ervoor te werken."