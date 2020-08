'Philippe Clement kiest voor piepjong spitsenduo in de bekerfinale tegen Antwerp'

Club Brugge wil zaterdagavond absoluut de dubbel binnenhalen. De Bruggelingen zijn torenhoog favoriet, maar moeten ook afrekenen met enkele kwaaltjes in de spelerskern.

Zo kampen Mechele, Rica, Balanta en Dennis met darmproblemen. Al zouden ze alle vier uiteindelijk fit zijn bevonden en mag vooral Mechele hopen op een basisplaats.

Het grote vraagteken bij blauw-zwart bevindt zich in de aanval. Badji wierp zich in de voorbereiding op tot een potentiële basispion met zijn vier goals in de oefencampagne. Daarnaast zijn er ook nog Kremencik, Okereke en De Ketelaere.

Volgens Het Laatste Nieuws zou Clement wel eens durven verrassen en met een piepjong spitsenduo De Ketelaere-Badji uitpakken.