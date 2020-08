OFFICIEEL: Waasland-Beveren strikt Belgische verdediger uit Nederlandse tweede klasse

Waasland-Beveren heeft zijn slag thuisgehaald bij de Pro League en moet zich nu volop voorbereiden op het seizoen in 1A. De club is de transfermarkt aan het afspeuren en legde maandag Jenthe Mertens vast.

Jenthe Mertens heeft een driejarig contract getekend bij Waasland-Beveren met optie op een extra seizoen. De 20-jarige verdediger komt over van Go Ahead Eagles, dat hem in de zomer van 2019 wegplukte bij Go Ahead Eagles.

In de Keukenkampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse, werd Mertens vorig seizoen verkozen tot beste rechtsachter van de reeks.