Nog altijd geen duidelijkheid over voetbal op tv: Telenet begint zich zorgen te maken, staan ook de samenvattingen op de helling?

De supporters hadden een duidelijke vraag aan de providers met betrekking tot voetbal in de maand augustus, maar kregen nee op hun rekest. En hoe zit het nu met de onderhandelingen tussen Telenet en Eleven Sports?

Enkele dagen voor de start van de competitie is er nog steeds geen duidelijkheid of de wedstrijden van de Jupiler Pro League ook via Telenet zullen worden uitgezonden.

De provider deed vorige week wel nog een nieuw bod bij Eleven Sports, maar er was een kloof tussen vraag en aanbod.

Samenvattingen op de helling?

Dat is tot op heden blijkbaar nog niet dichtgefietst. "We krijgen veel vragen over de rechtstreekse uitzendingen, maar de onderhandelingen zijn nog aan de gang", aldus Telenet tegen Het Nieuwsblad.

Volgens de krant zouden ze zich bij Telenet stilaan toch zorgen aan het maken zijn. Telenet heeft bovendien VIER in zijn portefeuille, dus ook de samenvattingen op die zender lijken in het water te kunnen vallen - al is er via de VRT wel een plan B.